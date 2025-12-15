傳新年前「卓下鄭上」？卓榮泰看一眼鄭麗君笑回：上星期已經拜託她代替我主持院會了

行政院長卓榮泰今（15）日率領副院長鄭麗君等人召開「捍衛憲政秩序」記者會，對藍白財劃法「不副署」。媒體問及，近日傳出農曆新年前卓榮泰將下台，改由鄭麗君接任？卓榮泰先是看了鄭一眼，接著笑回「我禮拜四已經請她代替過主持院會了。」

有媒體近日報導，政壇傳出，府院高層規劃新組戰鬥內閣，時間點落在明年農曆新年前，現任行政院長卓榮泰將下台，最可能接任者為副院長鄭麗君，媒體今日也在記者會中問及此題。值得注意的是，媒體詢問此題時，台上的鄭麗君也向發言人的方向搖了搖頭。

對此，卓榮泰在記者會尾聲表示「有關說副院長要代替我」，此時，卓榮泰看了鄭麗君一眼，並笑說：「我禮拜四已經請她代替過主持院會了。」

行政院上週四舉行例行院會，不過，卓榮泰卻從一早的晨會、到院會都沒有參加，院會由副院長鄭麗君代理主持。政院發言人李慧芝回應，卓院長因另有要公，才由副院長主持，當時也引發媒體不少揣測。

（圖片來源：行政院）

