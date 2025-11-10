傳新潮流找賴瑞隆、許智傑談整合 當事人否認：上個月沒有但過去有提到

許智傑今上午否認上個月有被新潮流找上談整合，但過去確實有提到整合問題。（圖／許智傑辦公室提供）

民進黨高雄市長初選戰火升溫，據了解，新潮流人士上月有意找同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑談整合。不過許智傑今天（10日）上午否認，「上個月沒有呀」，但過去確實有提到整合問題。賴瑞隆則回應，現在走到初選階段，大家就是走初選的制度，沒有特別的私下協調這件事情。

針對新潮流人士有意整合同為菊系出身的賴瑞隆、許智傑整合一事，許智傑表示，「上個月沒有呀」，不過過去確實有提到整合問題，在民調誤差範圍內，自己是最大公約數，萬一選情緊繃，需要基層短兵相接拚搏時，自己的確比賴瑞隆更有機會贏過柯志恩，也提供大家當作整合參考。

賴瑞隆受訪時解釋，他跟許智傑本來就是很好的兄弟，也常常在溝通聊天，但初選是每個人的權益，他相信走到初選階段，沒有特別私下協調這件事情。

賴瑞隆指出，他和許智傑都是很好的兄弟，會遵照黨的制度前進，而4位兄弟姊妹如果有任何協調結果，也不只有他和許智傑，包括邱議瑩、林岱樺，大家若有任何共識、目標達到的話，尊重黨中央協調機制。

賴瑞隆提到，登記完就是協調期，協調完後就是初選期，最關鍵是照民進黨優良制度，結束後大家團結一致守住高雄、台灣，這也是所有高雄人民的期待與要求。



