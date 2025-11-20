傳新版俄烏和平方案 歐盟外交政策代表：須有歐洲與烏克蘭支持

傳出美國與俄羅斯討論出新版的俄烏和平方案，要求烏克蘭將東頓巴斯(Donbas)地區交給俄羅斯，並且在幾年內不加入北大西洋公約組織(NATO)，而俄羅斯則承諾停止攻擊。對於外傳的這份新版俄烏和平方案，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)今天(20日)表示，任何俄烏和平方案必須有烏克蘭和歐洲各國支持。

綜合華爾街日報與Axios新聞網引述的消息披露，美俄討論出的方案要烏克蘭將整個烏東頓巴斯地區交給俄羅斯，等於基輔要讓出手中僅存的14.5%頓巴斯土地。烏軍主動撤離的頓巴斯地區將成為非軍事區，俄軍不進入；札波羅熱(Zaporizhzhia)與赫松(Kherson)兩州的俄占區則依當前戰線凍結。

烏克蘭還必須同意幾年內都不爭取加入北約、境內不得部署任何國際維和部隊；俄國則承諾不再攻擊烏克蘭或其他歐洲國家，承諾將形諸法律。

卡拉斯表示，和平方案要有效，需要烏克蘭與歐洲國家的參與，「我們必須了解，這場戰爭有侵略者與受害者，所以我們尚未聽到俄羅斯有任何讓步。」

卡拉斯出席布魯塞爾舉行的歐盟外長會議時對媒體表示，「歐洲國家支持長久且公正的和平，我們歡迎任何希望達到和平的努力」。她說，「任何方案要奏效都必須獲得歐洲人和烏克蘭人的支持」。

波蘭外交部長席科斯基(Radoslaw Sikorski)表示，俄烏和平攸關歐洲安全，「因此歐洲各國都應該被諮詢，烏克蘭不應該被限制自身防衛能力」。他也表示，「希望受到限制的並不是受害者，而是侵略者」。

西班牙外交部長阿爾巴雷斯(José Manuel Albares)表示，「任何和平協議都必須保障烏克蘭的主權」。瑞典外交部長斯典尼嘉德(Maria Malmer Stenergard)則指出，「俄羅斯明顯不想認真展開和談」。

法國外交部長巴霍(Jean-Noel Barrot)說，若俄羅斯真的想要和平，應該無條件停火；巴霍表示，烏克蘭的和平並不代表基輔「投降」。巴霍表示，「我們需要透過討論、對話達成真正的和平，這些過程應該從停火開始，並且就領土與安全問題進行有序討論」。