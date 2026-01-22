傳新秘書長高金枝涉霸凌 羅智強：人民怎信司法院能主持公正？

外傳台灣高等法院院長高金枝下月屆齡退休，將轉升司法院秘書長，不料驚爆她涉及「職場霸凌」女法官，甚至傳聞讓女法官身心受創，至今已接受8次心理諮商。對此，國民黨立委羅智強今（22日）受訪表示，如果有這樣的情形，那人民怎麼能信託司法院來主持司法公正？

國民黨立委羅智強。（中天新聞）

有關司法院人事傳聞，羅智強上午受訪表示，如果連法官都會被霸凌，你就知道為什麼台灣霸凌的問題如此嚴重。 對霸凌就是零容忍。 所以像這樣的一個狀況，真的司法院應出來說清楚講明白。如果是有這樣的爭議的情形，那到底適不適任來擔任司法院的秘書長？他覺得這才是大家要關切的重點。

廣告 廣告

羅智強指出，不管怎麼樣講，今天司法院，因為大法官把自己搞成5人幫「籌安會」，其實已經是整個背叛中華民國的民主憲政，讓人非常失望。如果司法院現在連個霸凌零容忍都做不到，連女法官都會被霸凌的話，那這樣的司法院，請問人民怎麼信託它可以主持人民關於司法的公正？

媒體追問，外傳除了高金枝的傳聞，司法院代理院長謝銘洋也有些許爭議，例如蔡英文時代幫忙實現廢死。這次也召開違法會議，排除3個意見不同的大法官，甚至曾罵前總統馬英九說台大沒有教好他；甚至連「卡管案」都傳說和謝銘洋有關，如今再傳秘書長的人事，是否現在的大法官真的不適任？

高金枝。（資料照／翻攝自司法院影音YT頻道）

羅智強說，民進黨所有的一些做法，就是「用人為綠」，基本上專業、操守、正直都不重要。只要能夠為黨派護航、為黨派辯護，為黨派洗地、當黨派的東廠跟看家護院，這樣的謝銘洋才是民進黨心目中最稱職的大法官。所以他（謝銘洋）也不辱使命、也不負民進黨所望，創出了憲政史上首次5大於6的一個數學。然後把自己在做所謂的「實質廢死」判決，要求所有的法官判處死刑要一致決。

羅智強指出，結果，違憲審查這麼重大高度的憲政相關的事項，他（謝銘洋）可以告訴大家3個法官不同意，你們給我滾蛋，你們3個不算人、不算大法官、不算席次、不算人頭；就把直接剔除，然後變成是5個大法官全票通過。

羅智強說，他常在講一件事情，民眾最能夠了解。如果今天這兩天沒出席的賴總統，對不對？「我講沒出席是沒有出席的出席，不要覺得我在攻擊他；就是一個沒出席的賴總統。」這位沒出席的賴總統為什麼不敢出席呢？因為正在彈劾他（賴清德）嘛！如果立法院跟你講說「哎呀！我們彈劾了賴總統，那51要站隊嘛！51個民進黨立委把他排除掉不算，立法院就可以全票通過，彈劾就可以成立了，對不對？那你不覺得國民黨跟民眾黨是數學白痴還是憲法白痴？我可以把民進黨反對的51票全部踢出去嗎？今天民進黨在這一次彈劾的全院說明會，只有3個人簽到，那3個踢掉就好了；那是不是代表我們可以做任何的決定？當然不是這麼一回事嘛！所以回頭就講一件事，謝銘洋坦白講，真的就是民進黨心目中最棒的洗地大法官、看家護院大法官，非常適任，對民進黨來講」。

延伸閱讀

大轉彎？外媒：委內瑞拉臨時總統將訪美 25年來首例

視訊目睹友人被揍！川普兒子巴倫緊急報警 受害女：他救我一命

川普達沃斯演說轟丹麥忘恩負義 稱二戰時「美國交還格陵蘭」