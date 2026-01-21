傳新總座陳右欣疑「花錢買海外學歷」 台肥最新聲明

陳右欣擔任台肥公司總經理。（本報資料照片）

台肥公司於114年底更換公司總經理，由原先兼任董事長的張滄郎，更換為「原農業部專委」陳右欣，旋即引發外界爭論，如今又傳出陳疑似「花錢買海外學歷」，對此台肥今（21）日透過聲明回應，其學經歷於就任時已依法公告，且查核後皆屬真實無誤。不過，陳在台肥公告中的學歷為中正大學政治研究所，與遭質疑的英國大學無關。

據悉，陳右欣出生於台南政治世家，家族成員涉足民代、農會總幹事等，而陳右欣也在總統賴清德擔任台南市長期間「步步高升」，先是赴農業局任職，又獲聘柳營農會總幹事，後續還進入中央，至農業部擔任專委，如今更一舉成為台肥總經理，且因台肥最大股東正是農業部，因此讓人懷疑該佈局為酬庸考量。

而在風波未平之際，竟又傳出陳右欣海外學歷「疑似是用買的」，對此台肥透過聲明表示，本公司總經理之聘用，均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿之情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明，總經理於聘任程序中提交予董事會審議之所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。

台肥強調，總經理係以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積之豐富專業經驗與卓越實績，對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，深表遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東之合法權益。

實際查詢台肥的人事異動資料發現，陳右欣的簡歷僅有「國立中正大學政治學研究所、曾任農業部專門委員」，並無外界所臆測的海外學歷。

