傳施壓中華電信「喬人事」遭按鈴告發 陳玉珍：不隨之起舞

陳玉珍冷處理中華電信人事施壓案。

國民黨立委陳玉珍近日遭指控強力介入中華電信人事案，涉嫌施壓高層為特定職員護航升遷。有意參選台北市議員的馬郁雯與律師陳又新，今（9日）上午前往台北地檢署，依《貪污治罪條例》的圖利、藉勢藉端勒索等罪名正式告發陳玉珍。面對指控，陳玉珍態度強硬，僅簡短表示「不隨之起舞」，拒絕針對細節多作回應。

馬郁雯在北檢門口指出，陳玉珍多次利用立委職權干預中華電信內部人事。她爆料，陳玉珍曾為了李姓職員的升遷案，多次召見中華電信柯姓總經理至立院辦公室「報告」；甚至曾將王姓經理叫到國民黨金門縣黨部，當著李姓職員的面進行施壓。馬郁雯進一步揭露，該名李姓職員事後曾捐贈5,000元政治獻金給陳玉珍，關聯性啟人疑竇。

除了護航特定人員，馬郁雯更指控陳玉珍打壓「不聽話」的員工。她提到，有一名陳姓職員升官多次受阻，主因是陳玉珍曾向高層嗆聲，除非該員「換單位升遷」否則不同意。中華電信工會對此表示強烈不滿，認為正常升遷程序已遭立委職權破壞，目前已行文要求全面清查關說案，並追回不當升遷者的薪資差額，甚至曾發函總統府與監察院尋求糾正。

律師陳又新質疑，陳玉珍將此類行為包裝成「選民服務」，但專業評比原本無法升遷的員工，在找了立委後就能忽然升官，這已涉嫌違反《貪污治罪條例》。陳又新強調，立委若仗著職權讓不合法的人事案通過，就是赤裸裸的關說。對此，陳玉珍在今日受訪時維持一貫冷處理態度，表示不會隨對方的告發行動起舞，不願針對具體的人事施壓指控正面對戰。





