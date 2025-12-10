傳施壓助理逼撤簽連署 劉書彬駁斥：好事絕對支持

（中央社記者郭建伸台北10日電）媒體報導，有國會助理發起連署盼撤回助理費除罪化修法提案，但民眾黨立委劉書彬得知後反而逼助理撤簽。劉書彬今天表示，若她的助理去連署當然可行，好事絕對支持，民眾黨團也支持公費公用。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。自由時報今天報導，有一名立委的國會辦公室主任發起連署，呼籲陳玉珍撤回法案，但劉書彬昨天得知其助理連署後，反而逼助理撤簽。

身兼立法院教育及文化委員會召委的劉書彬今天主持完委員會後，接受媒體聯訪表示，助理費公費公用是最重要的事，立法院目前採取這種方式非常好，民眾黨團支持公費公用，沒有退縮立場，立委助理有好的待遇和穩定假期，才有更多餘裕幫助立委。

劉書彬說，當時是別的辦公室助理到她的辦公室尋求連署，她請在場的助理好好思考，因為表達意見外，也要考量前因後果。

媒體詢問，自由時報報導稱有痛斥助理撤簽。劉書彬表示，「沒有」，作為好的媒體應善盡求證義務。

媒體追問，若助理去連署是否可行。劉書彬表示，「當然啊」，因為民眾黨一直遵守勞基法與公費助理的制度，何況她今年3月才就任，也是公費助理制度受益者，幫她減少許多麻煩，好的事情絕對支持，沒有問題。

至於黨團是否支持陳玉珍提案，劉書彬表示，黨團總召黃國昌曾說，公費公用就不會跟貪汙劃上關係，沒有退縮空間。

陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，草案明定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等。（編輯：謝佳珍）1141210