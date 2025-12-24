傳日方有意以大貓熊與台交流 國台辦怒了：膽敢！

近日傳出日本議員提案，希望就大貓熊等動物交換與台灣進行協商。（圖：動物園臉書）

針對日本議員提議，期盼促成日本動物園與台灣方面就大貓熊等動物進行協商。大陸國台辦發言人彭慶恩今天（24日）在記者會上狂轟「日本個別政客的妄言囈語，是痴人說夢」並重申大貓熊作為國寶，更是兩岸同胞共同珍惜的存在，若「台獨」分裂勢力膽敢把大貓熊作為媚日輸誠的貢品，必將遭受兩岸同胞的怒火。

相關消息指出，隨著中日之間的大貓熊租借協議即將到期，旅居日本的最後兩隻大貓熊也預計於2026年初返回中國大陸。對此日本神戶市議員上田寬弘日前在社群平台透露，他已經在市議會提出建議，期望推動日本與台灣動物園之間的動物交流，並表示台北市立動物園現有的大貓熊屬於贈與性質，而不是租借，因此相關事宜已與台灣方面進行討論。對此，大陸國台辦發言人彭慶恩24日在例行記者會上回應，批評這類言論屬於妄想之談。

彭慶恩稱，2009年贈送台灣的大貓熊，是大陸同胞對台灣同胞的善意象徵，也是兩岸關係和平發展的重要成果，深受台灣民眾，特別是年輕世代喜愛。也重申中方反對日方任何涉台不當行為，要求日方恪守一個中國原則與中日政治文件精神，並批評民進黨政府企圖藉外部力量推動「台獨」的行徑，最終難以得逞。