傳日本客填報入國登記表遭詐50美元 移民署回應了

旅客入境機場掃描現場設置QR Code填報入國登記表。(記者朱沛雄攝)

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕有媒體報導日本旅客入境台灣機場，掃描現場設置QR Code填報入國登記表時，遭詐騙支付50美元一事，移民署今晚澄清並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。

移民署指出，網路填寫入國登記表(TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC)完全免費，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報(網址為「https://twac.immigration.gov.tw/)，以免造成財產損失。

廣告 廣告

移民署表示，該署國境事務大隊均經常性於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結QR Code的正確性，並於今(16日)再次全面進行清查，並無媒體所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。

移民署指出，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導，亦同步行文外交部領事事務局、桃園國際機場股份有限公司、交通部觀光署及各航空運輸業者，協助宣導正確網址；國境事務大隊也於各機場港口入境大廳，加強公告宣導外籍旅客至正確網站填寫TWAC。移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

前台中市議長張宏年辭世 中檢認死因不明、將解剖釐清

被色公公性侵還逼墮胎 媳婦含恨離世 判決還公道

女會計投資虛擬貨幣獲利2千元 再投232萬無法出金驚覺被騙

台南鬧區氣爆威力強大！鐵捲門炸飛釀2傷 波及10住宅

