傳日本旅客入境掃QR Code遭詐50美元 移民署緊急澄清

有媒體報導日本旅客入境台灣機場，因掃描QR Code填報入國登記表時被詐騙50美元。移民署今（16）晚表示，於各機場港口確認現場所有TWAC連結QR Code正確性，並無詐騙或付費網站的詐騙旗幟或QR Code，且強調基於安全考量，機場港口皆無設立宣導旗幟。

移民署指出，自今年10月1日起，台灣正式推行的網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC）完全免費，另所屬機場港口並無錯誤資訊，旅客如自行搜尋，請認明正確網址為「https://twac.immigration.gov.tw/」，倘旅客如有訊息提供或詢問，可與該署國境事務大隊聯絡。

移民署說明，為宣導我國網路填寫TWAC網站之正確網址，移民署除製作宣導影片強調免付費資訊外，也透過該署新住民培力發展資訊網發布多國語言版識詐資訊擴大宣導。

移民署提醒，新詐騙手法層出不窮，請外籍旅客務必至移民署官方網站進行填報，以免造成財產損失。

TAIWAN ARRIVAL CARD登記表。圖／移民署提供

責任編輯／洪季謙

