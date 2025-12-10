傳昌布局新北議員為「爭副市長」？ 黨駁斥：為成立黨團

新北市 / 綜合報導

民眾黨參戰2026新北議員選舉的名單，尚未出爐，有意爭取的金釵們，近日頻頻合體黨主席黃國昌搶曝光；但現在傳出有知情人士透露，黃國昌積極打新北議員選戰，就是因為這屆的議會藍綠皆未過半，如果明年維持這樣的情勢，又讓民眾黨拿下關鍵少數，就可以藉此和國民黨談判，讓黃國昌擔任副市長；而對於這樣的說法，民眾黨市議員和黨部主委異口同聲駁斥，強調他們的目標只有爭取拿下至少三席，才能在議會成立民眾黨團。

記者李宜蒨說：「民眾黨主席黃國昌，近日頻頻合體新北「四大金釵」，但傳出不只是為了議會席次，他還有更遠大的目標。」有知情人士透露，黃國昌積極布局議員席次還為了「當嫁妝」，一旦下一屆新北市議會藍綠不過半，黃國昌便可以席次為籌碼。

本屆新北市議會66席當中，扣除選上立委離職的2席，國民黨占30席綠營28席，民眾黨1席，藍綠兩黨皆未過半，2026新北議會預計將增加到68席，國民黨要拚「單獨過半」，得一舉拿下35席，但若跟2022年平盤一樣30席，或是35席以下，民眾黨又成功手握關鍵少數席次，就有機會和藍營談合作。

新北市議員(民)卓冠廷說：「現在如果把這個做人情給國民黨，換到一個副市長，當成嫁妝，我真的覺得丟臉至極，一個本來要選總統的人，現在居然要去求來當一個副市長。」

新北市議員(眾)陳世軒說：「民眾黨很早就已經對外說明，在議會裡成立黨團，一直都是我們的目標，奉勸有心人士不用對外捏造故事，不用惡意解讀民眾黨。」民眾黨戰隊名單，包含現任新莊區議員陳世軒，以及新北呼聲高的新人，三蘆周曉芸板橋林子宇，中和陳怡君汐止陳語倢，新店何青瑜都有機會。

民眾黨新北市黨部主委周台竹回應，目標成立新北黨團，並未和黃國昌選新北市長做連結，只不過民眾黨磨刀霍霍搶攻新北版圖，藍營方面還有待母雞出爐，從議員布局到市長選舉，藍白競合牽一髮動全身。

