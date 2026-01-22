傳星光部隊考慮撤離台灣？ 兩岸緊張升溫下新加坡態度引關注

新加坡星光部隊長年來台進行軍事訓練，近期傳出可能調整駐訓安排，引發外界關注。（示意圖／達志／美聯社，下同）

新加坡與台灣長年維持軍事合作，其中自1975年起啟動的「星光計畫」（Project Starlight），每年派遣約3000名官兵來台接受軍事訓練，成為台灣歷來規模最大的外國駐訓部隊。不過香港《亞洲時報》日前刊登一篇署名為新加坡軍人博伍米克（Siddharath Bhowmick）的投書指出，台灣持續展現親獨立立場，新加坡恐難以再維持中立，不排除調整既有政策。

在新加坡總理黃循財重申反對台獨立場後，星光部隊未來動向備受矚目。

根據投書內容，這項自1975年起啟動的「星光計畫」（Project Starlight），每年派遣約3000名官兵來台接受軍事訓練，成為台灣歷來規模最大的外國駐訓部隊。不過，近日這段近半世紀的合作關係恐出現變化，由於台灣持續展現親獨立立場、兩岸局勢趨於緊張，新加坡不排除調整既有政策，撤出駐台部隊並轉往汶萊或澳洲等被視為較安全的訓練地點。

廣告 廣告

投書指出，一旦台海爆發衝突，駐台數千名星光部隊人員恐因撤離困難而面臨直接安全風險，甚至可能成為軍事或政治籌碼。作者認為，在當前複雜情勢下，新加坡若選擇維持現狀，反而將暴露更大風險，因此撤軍可能成為保護官兵與國家利益的應對選項之一。

星光部隊在台訓練地點，包括屏東空軍基地、恆春、斗六與新竹湖口等地，當地民眾對其駐訓行動早已見怪不怪，而這篇評論出現的時間點也引發關注，恰逢新加坡總理黃循財近日公開表明反對台灣獨立立場後，我國外交部迅速回應，呼籲新方避免發表傷害雙邊關係的言論。

另據《TVBS新聞網》引述國防安全研究院戰略資源所所長蘇紫雲說法，新加坡自2016年以來與中國大陸互動頻繁，雙方關係顯著升溫。在此背景下，星光部隊規模已出現縮減。他認為，透過此篇投書向外界釋出可能撤軍的訊息，可能具有外交施壓或試探台灣反應的意圖，甚至涉及認知作戰操作。

蘇紫雲強調，儘管新加坡近年積極拓展澳洲、紐西蘭、美國與法國等地訓練場域，但台灣在其軍事規劃中仍占有一席之地。他呼籲外界應理性看待本次言論，並留意星方是否有進一步行動，以判斷其對區域局勢的真實立場與策略走向。

新加坡星光部隊長年來台進行軍事訓練，近期傳出可能調整駐訓安排，引發外界關注。（圖／翻攝自X，@asiatimesonline）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

為救人脫下面罩殉職！詹能傑暖舉曝光 同月同日生同袍哽咽：你真的太衝了

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生

41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小