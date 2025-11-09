傳是于朦朧第二...郭俊辰懷疑早被殺 如今是「替身」當藝人

中國男星郭俊辰如今傳出本人受害，出面的都是替身。（圖／翻攝自微博）





中國男星于朦朧在9月離奇死亡後，至今死因眾說紛紜，而曾合作《太子妃升職記》郭俊辰被傳出是下一個遇害者，而網友如今傳出感覺郭俊辰並非本人而是替身，並指出了怪異之處。

英國靈媒泰威廉（Ty William）日前為于朦朧通靈，也為大家指向的下一個受害者郭俊辰來推算，當時在直播抽到「死亡」與「謀殺」卡片，推測郭俊辰已遭「假朋友設局陷害」，之後會是「替身」出現。

粉絲曬郭俊辰接機影片，網友指出耳朵、臉型和過去直播有所不同。（圖／翻攝自微博）

粉絲也開始陸續曬出近日機場接機影片、照片來闢謠，但卻依舊被指出郭俊辰的耳朵、臉型和過去直播有所不同，眼神以及和粉絲的互動也不對，因此質疑非「本尊」而是「替身」。

但在郭俊辰上月生日，當時因為疑似比出「540求救手勢」，還有血紅色的壽桃的生日蛋糕，都讓大眾更加慌張直接幫忙報警，讓郭俊辰工作室時候也發文澄清，表明已經做完筆錄，但如果還有毀謗、占用警力資源的行為，將不排除透過法律途徑捍衛權益。

女星陳都靈日前也被指出本人已經遭囚禁，並且如今還有2個替身。（圖／翻攝自陳都靈微博）

除了郭俊辰，女星陳都靈日前也被指出本人已經遭囚禁，並且如今還有2個替身，網友從表情、皮膚和眼神細節來分析，指出替身一氣場不佳、眼神總漂來漂去，替身二則比較有氣場，但身高比較矮，因此比較多時候還是替身一出現，但對於這個替身、本尊的推測，本人和工作室都並沒有出面回應。

