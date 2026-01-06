傳晚安小雞刑滿直送中國 外交部：促請柬埔寨依國籍管轄原則遣台

晚安小雞即將服滿刑期出獄，柬國將依法遣送，但直送中國或送回台灣引發關注。（資料照，翻攝晚安小雞臉書）

直播主晚安小雞和友人阿鬧，2024在柬埔寨拍攝自導自演被毆打綁架假影片，遭柬國判刑2年，如今刑期即將屆滿，卻傳出獄後會被遣返中國，對此，外交部今（6日）在例行記者會上表示，已指示我國駐胡志明辦事處持續與相關單位保持聯繫，也將促請柬國政府依國籍管轄原則，將人遣送返台。

晚安小雞與阿鬧2人在2024年到柬埔寨，卻因拍攝遭綁架假影片，被柬國以損害形象逮捕，最終被依犯煽動製造社會動亂罪判刑2年，入獄至今即將刑滿，柬國媒體報導指出，2人預計40多天後刑滿釋放，屆時將依法驅逐出境。

不過卻傳出晚安小雞與阿鬧可能被送往中國，對此，外交部今（6日）在例行記者會上回應，外交部發言人蕭光偉表示，該案已由柬埔寨司法機關判決確定，後續相關處置也是交由柬國政府辦理，外交部現階段依國際慣例，不就特定個案進行預測或是評論。

不過，蕭光偉也強調，外交部一向以維護國人權益為優先，已指示我國駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府單位及當事人家屬保持聯繫，另外，當事人服刑期滿後，也會在尊重柬國司法及行政程序前提下，促請柬國政府依國籍管轄原則，將我國人士遣送回台。





