傳晶圓14廠成熟製程將減產15%~20% 台積電：優化資源支持客戶

針對成熟製程減產的疑慮，台積電董事長魏哲家表示，將繼續優化資源以支持所有客戶，不會讓他們失望。廖瑞祥攝



研調機構 Counterpoint 近期發布報告指出，台積電預計在2028年前將晶圓14廠12吋成熟製程產能削減15%至20%。台積電今日（1/23）表示，不評論單一市場報告；但會優化資源來支持所有客戶。

Counterpoint 分析師指出，台積電計劃在2028年之前，削減晶圓14廠12吋成熟製程產能，主要目的是為了解決成熟製程產能利用率偏低的問題，同時釋放資源以支持先進封裝技術的拓展。

Counterpoint 表示，台積電這次產能調整主要受到40至90奈米製程產能利用率一直維持在80%左右，且復甦前景不明朗。反觀市場對先進封裝需求持續成長。台積電正優先將無塵室空間、設備和資金重新分配到更高價值的製造領域。

廣告 廣告

台積電法說會也有法人詢問，是否正在退出成熟製程8吋、12吋市場？董事長魏哲家則表示，台積電確實減少了8吋和6吋晶圓產能，但他保證，仍會優化資源以支持所有客戶，不會讓他們失望。即使是8吋晶圓業務，只要客戶有需求，就會繼續支持。

更多太報報導

台股漲215點收31961點創史高！台積電收1770元 聯發科狂飆漲停 信驊刷天價9175元

幾經工安波折！台積電：嘉義封測七廠1期已進機、第2期建置中 將拚台灣最大

解讀台美關稅協議 專家：台灣半導體不再只是純代工！將與美國深度綁定