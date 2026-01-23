傳晶圓14廠減產 台積電：全力支持所有客戶

針對晶圓十四廠傳出減產消息，台積電回應表示會全力支持所有客戶。

位於南科的台積電14廠傳出減產15％到20％的消息，對此，台積電回應表示，不評論單一市場報告，不過，會全力支持所有客戶。

針對研究調查機構Counterpoint發布報告指出，台積電預計在2028年以前將把晶圓十四廠12吋成熟製程產能削減15％到20％，台積電表示，不評論單一市場報告，不過，會全力支持所有客戶。

研究調查機構Counterpoint指出，台積電這次產能調整主要是40到90奈米製程，產能利用率約8成，且復甦前景不明朗，反觀市場對先進封裝需求持續成長，台積電正優先將無塵室空間、設備和資金重新分配到更高價值的製造領域。台積電計畫削減的時四廠成熟製程產能，主要是為了解決成熟製程產能利用率偏低的問題，同時釋放資源支持先進封裝技術的拓展。

對此，台積電指出，不評論單一市場報告，台積電日前在法人說明會針對成熟製程產能調整進行說明，指出確實降低8吋與6吋晶圓產能，不過依然會全力支持所有客戶，經過與客戶討論之後，讓資源運用更具彈性，也就是優化資源支持客戶，即使是在8吋晶圓業務方面，只要客戶有好的業務發展，台積電都會持續提供支援。

