傳曹錦輝列大陸選秀 沈伯洋扯「統戰養套殺」 網炸鍋反嗆

中國大陸以發展職業棒球為目標，新成立的CPB棒球城市聯賽預計明年初開打，近日更傳曹錦輝、林益全等人有機會西進大陸打球。但綠委沈伯洋質疑，大陸在尋找可用的統戰樣板，強調要小心「養套殺」交流。遭網友反嗆「老爸賺大陸錢算統戰嗎」、「黑熊賣過淘寶貨」。

CPB預計明年1月啟動選秀，目前規劃5支球隊、每隊30人，選秀球員月薪最高可達人民幣4萬元（約新台幣17萬5600元）。但聯盟規定，每支球隊名單至少須包含10名來自港、澳、台的選手。針對被點名可能西進，林益全團隊表示不排除任何可能性，目前在評估中。

根據《中天新聞網》報導提到，沈伯洋今(18日)受訪時表示，「大陸找球星，這對我們來講，都是屬於統戰的一環，在國小國中的棒球隊也都有家長球員去大陸交流，他們在裡面尋找可以利用的統戰樣板，『養套殺』交流本來就要很小心，這也是陸委會存在的目的」。

陸委會副主委梁文傑日前也曾對此議題指出，操辦聯賽的公司是一間經常與中華職棒、棒協合作的運動行銷公司，除了要複製台灣經驗外，還要把大批台灣球員拉到對岸。梁文傑強調，政府將密切關注是否出於政治動機。

PTT網友表示「老爸賺大陸錢也算統戰嗎」、「不然你噗馬要養他們家？」、「林廷謙、劉錚、陳盈駿表示：」、「桌球得牌的都去對岸訓練的耶！算統戰嗎」、「沈紅熊當初有嘴沈土城嗎」、「你中文名、講中文、過中國節都是統戰啦」、「你是有人贊助，人家是找出路」、「叫台商全部回來啊」、「黑熊賣淘寶貨，統戰的一環」、「有種把跟大陸有交流的都註銷國籍啊」、「資安院曾用大陸製網通設備，沈伯洋當時超安靜」。

