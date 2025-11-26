傳曹錦輝、林益全赴中國新職棒聯盟 李洋緩頰：我認為職業項目就是這樣

中國新職棒聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計明（2026）年開打，在首波公開的選手名單中，赫然出現前大聯盟（MLB）投手曹錦輝、前富邦悍將選手林益全等，綠委擔心淪為統戰樣板。對此，運動部部長李洋今（26）日表示，如果有任何的選手去到更好的地方，或者是更加優渥的職業聯盟，「我認為職業項目就是這樣」。後續運動部也會讓台灣職業聯盟更加完善，吸引更多國外選手到台灣，也讓台灣選手能留在台灣。

李洋上任近3個月，今日首度到立法院教育委員會備質詢，會前接受媒體訪問。李洋表示，今天代表運動部來做業務報告，希望讓更多民眾運動部後續會做什麼規劃，也希望能給委員更清晰的回答，不完善的也繼續精進改進，昨天9點半睡，今天5點多就起來了。

至於被外界認為是吉祥物、流量密碼，李洋表示，他本身是運動員，上任後部長信箱收到非常多來自運動員、運動員委員會的意見，還是希望先專注在運動員，後續會有教練、體能訓練師、物理治療師等團隊，最重要的還是推動全民運動，讓運動環境更加友善。對於部長信箱都收到什麼訊息，李洋說，最多的問題是「資源上的分配有沒有公平」。

