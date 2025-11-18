傳曹錦輝.林益全轉戰中國職棒! 陳義信:盼三思而後行

生活中心／陳堯棋、嚴文謙 台北報導

先前因"上海兄弟隊"引發爭議的中國職棒，近期還悄悄來台舉行球員測試會。爆出前職棒球星曹錦輝、林益全等人，都在第一份自由球員名單內。原民會副主委陳義信表示，目前已掌握相關資訊，知道球員需要尋求舞台，但中國職棒籌辦過程爭議不斷，甚至有棒球統戰的疑慮，呼籲三思而後行。

被視為"天才型投手"的前職棒球星曹錦輝，現年44歲依舊能輕鬆投出時速150公里直球。8年前宣布引退後，轉經營棒球教室，但傳出即將重返賽場。新籌組的中國棒球城市聯賽CPB，聯盟規章規定，每隊必須至少有10名台、港、澳選手，近期還悄悄來台舉辦球員測試會，選秀球員最高月薪可達17萬台幣。第一份台灣自由球員名單也曝光，包括曹錦輝、前統一獅球星林益全，還有前富邦悍將左投陳冠勳、台鋼雄鷹外野手巴奇達魯‧妮卡兒，都傳出有意願赴中發展。

前職棒投手曹錦輝傳出可能加盟中國職棒。（圖／曹錦輝臉書）前味全龍球星林智勝：「我覺得那個選手需要舞台，這個舞台如果在對岸也有機會的話，我覺得自己可以做決定，畢竟選手要的是舞台，他可能也要養家糊口，所以就，不管做什麼決定，就是他們自己可以好好地面對，我覺得這比較重要。」林智勝提醒要"好好面對"，畢竟中國職棒還沒開打就爭議不斷，包括先前傳出的上海兄弟隊，爆發隊名、隊徽抄襲風波，也挖角台灣棒球人才，甚至可能影響球迷觀賽拿國旗的權益，前輩陳義信就曾拒絕誘惑。

新籌組的中國職棒爭議不斷。（圖／民視新聞）原民會副主委陳義信：「我是當時就毅然而然地，就說，我不要(加入中國職棒)。以我的身份的話，我相信我是被統一的一個指標，你以為去中國打球這麼好過嗎？兩個(曹錦輝、林益全)都是我學弟，兩個我們都有感情，我也會用私人的感情，請他們三思而後行。」擔憂有棒球統戰疑慮，喊話三思而後行。儘管現階段，中國職棒八字還沒一撇，但相關單位仍會持續關注後續發展。

