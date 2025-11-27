傳曾列民眾黨不分區立委！爭議中配徐春鶯涉詐欺 遭新北檢聲押禁見

陸委會、海基會共同舉辦114年度母親節陸配關懷活動，徐春鶯出席。資料照。廖瑞祥攝



新北地檢署昨(11/26)日指揮台中市調查處，針對一起詐欺案件發動搜索約談，同時將民眾黨不分區立委名單擬納入中華兩岸婚姻家庭服務聯盟祕書長、中國籍配偶徐春鶯帶回偵訊，並經檢察官訊問後以涉犯詐欺等罪嫌聲押禁見，目前正待法院開羈押庭，對此新北檢表示，目前因法官尚未裁定，不便對外說明。

徐春鶯出生於中國上海，曾在當地國營綜合貿易公司擔任多項職務，1993年以陸配身份來台定居。她長期活躍於新住民相關事務，歷任台灣新住民發展協會常務理事、理事長，以及中國國民黨新住民工作委員會委員等職位。近年來，她與中國相關單位的交流活動以及促統言論屢次引發爭議。

天擎生技公司當年以假增資、真賣股的方式不法吸金1.6億元，由於徐春鶯因為是公司監察人無辜被捲入其中，而當時徐春鶯回應，只是幫朋友掛名而已。

2023年10月底，徐春鶯被傳出可能列入台灣民眾黨2024年立委選舉不分區名單，且排名在安全名單之內。當時基進黨楊佩樺認為徐春鶯多次以台灣新住民的身份參與中國統戰活動，並發表促統言論，其行為可能涉及為中國刺探或傳遞機密資訊，還前往北檢控告徐春鶯涉嫌違反《國家安全法》。

