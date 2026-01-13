傳最強海測艦「達觀號」投入F-16V搜尋兵力 軍方：並未出動

具備高精確度偵測海底水文資料的海軍海洋測量艦「達觀號」資料照，由於當時透過非官方管道向意大利採購，因此刻意以白色塗裝，有別於海軍一般的灰色塗裝，增添神秘色彩。截自海軍司令部官網



空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅於上週二（1/06）駕駛F-16V（Block 20）戰鬥機夜訓，在花蓮近岸海域失聯，國軍與海巡署等單位持續搜索，明天也將出動搜救機6架次、艦艇9艘，陸軍183人，並且把岸巡人員從147人增至157人。而國防部長顧立雄昨天（1/12）證實已對黑盒子定位，偵測到斷續續訊號，由於軍事迷指出海軍最強的達觀海洋測量艦可能出動，搜尋F-16殘骸與黑盒子位置，不過軍方表示，達觀艦並未出動，海軍派出搜索的艦艇，將以整體兵力與實際戰訓任務來調配。

為了找出失事F-16V（Block 20）戰鬥機與飛官辛柏毅，國防部指出，明天（1/14）預劃搜救兵力，將由空軍出動搜救飛機6架次，海軍出動2艘艦艇。在地面部隊方面包括陸軍183員、海巡署的岸巡人員157員，並出動輕、中型戰術輪車47輛次。另外海巡署也派出7艘艦艇，持續搜索。尤其國防部長顧立雄已證實偵獲「黑盒子」訊號，儘管訊號斷斷續續，但是國軍與海巡仍不放棄任何希望，持續派兵力搜尋。

另外，有軍事迷看到海軍偵測海洋水文能力最強的達觀號海洋測量艦，出現在海軍高雄新濱碼頭，猜測可能會比照民國106年（2017年）由時任參謀總長李喜明下令達觀軍艦與獵雷艦出動、搜索駕駛幻象2000戰鬥機墜海的飛行官何子雨的模式，猜測海軍是否也派出達觀軍艦進行搜索。

不過，軍方表示，目前海軍海洋測量艦達觀軍艦並未出動。軍方人士指出，海軍會視每日兵力狀況與實際戰備訓練任務的情況，來決定派遣救援任務的艦艇。

完成天安2號特檢後，第五聯隊F-16V（Block 20）戰鬥機全面復飛，聯隊長胡中華少將同乘該架F-16V於花蓮基地起飛。空軍提供

海軍海洋測量艦達觀號 配備有備高精確度的水文資料探勘裝備，包括水深探測、海底地形測繪、海底地質探勘、海底磁力線繪製以及海洋環境資料蒐集等能力，因此，是海軍執行反潛、深潛、反制水雷作戰的要角之一。

儘管達觀號海洋測量艦並未出動搜索，但也有軍事迷發現，漁業署的海研三號也在F-16V信號消失的海域協助搜尋，因為海研船有能力測量海底的狀態，將有助於找尋沉入花蓮附近海床的F-16V蹤跡。

由於花蓮附近海象稍微好轉，花蓮沿海明天（1/13）風向吹東北風，海浪為小浪至中浪，浪高1至2公尺，海上風力為4至5級，陣風7級。若海軍、海巡以及漁業署的艦艇，能抓緊時機搜尋海底的F-16V戰機殘骸，或是對於已定位的黑盒子訊號位置再確認的話，將有助於確定F-16戰機殘骸，以及找出飛官辛柏毅的下落。

