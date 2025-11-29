傳最快2027重啟核電 名醫批廢核沒一樣好：綠友友賺飽飽

經濟部正式核定台電核電廠現況評估報告，其中，台電核二廠、核三廠評估具備再運轉可行性。（圖／報系資料照）

台灣最後一座核能發電機、核三廠二號機在今年5月17日除役，代表台灣進入非核家園，重啟核三公投雖然沒有通過，不過經濟部正式核定台電核電廠現況評估報告，核二廠、核三廠最快有可能於2027年重啟。胸腔科醫師蘇一峰認為，先廢核再復核，根本只是為了讓綠友友光電賺飽飽。

經濟部昨（28）日表示，已在27日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中，台電核二廠、核三廠評估具備再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查及研提再運轉計畫，目前台電預估明年3月提送核二、三廠再運轉計畫。另外，核三廠預計在1.5至2年內完成自主安檢，並送核安會審查，若設備安全無虞最快可能在2027年重啟；而核一廠因重要設備多已拆除、需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性。

對此，蘇一峰醫師今（29）日在臉書發文，開罵政府先廢核，再花好幾年時間復核，民眾得到了什麼？他點出壞處包括「付出高價的電費？人民被傷害的肺？被綠能光電破壞的土地？吸入火力全開的碳？每年1萬人肺癌死？」沒有一樣是好的，更推測原因是只為了讓綠友友光電賺飽了口袋。

貼文曝光後，網友紛紛痛批：「繞了一圈，回到原點，只是為了政權，根本不是為人民」、「當初那些『我是人我反核』的人呢？」、「騙又是騙再騙」、「終究要用核電的，為什麼要停了再重啟用？哦，原來是為了錢啊！」、「不是不缺電，這是幹嘛呢？」

對於核二、核三廠重啟計畫，全國廢核行動平台與綠色公民行動聯盟昨（28）日發聲反對，強調在核安堪虞、核廢無解、社會無共識的情況下，老舊核電廠絕對不應重啟，痛批行政院提出的「核安無虞、核廢有解、社會共識」3個原則僅是空洞政治口號，缺乏明確達成要件。

