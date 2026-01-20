傳月底國共論壇 鄭麗文請益「馬習會」經驗 馬英九給2提醒

前總統馬英九（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文20日下午前往馬英九基金會拜會前總統馬英九，話題聚焦在兩岸交流上。對於一直傳出1月底將由國民黨副主席蕭旭岑帶隊赴陸重啟國共論壇，對於確切時間鄭麗文仍低調不回應，不過卻明確定義該論壇為「第一次智庫交流論壇活動」。

傳聞中將重啟的國共論壇時間與細節尚未拍板，僅傳出1月底進行，相關人士均低調不正面回應；鄭麗文也說，具體確定之後，一定會在第一時間正式舉行記者會跟大家宣布；不過她也提到，這次論壇是「第一次智庫交流」。

鄭麗文任用前陸委會副主委張顯耀擔任智庫執行長後，隨即就有消息指出，國民黨智庫將與中國大陸的智庫對接，雙方交流意見；鄭麗文過去就提到希望兩岸在氣候變遷、AI、防災等方面都能互動交流。

鄭麗文今在副主席蕭旭岑、張榮恭、文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭、江怡臻陪同下前往拜會馬英九。儘管時間與細節未定，國共交流似乎箭在弦上，鄭麗文也就赴陸交流方面請教有「馬習會」經驗的馬英九。

鄭麗文說，馬英九向她分享過去與中共總書記習近平會面的諸多經驗，過程亦感受到馬非常親切溫暖，講了很多小故事。馬還特別提醒她，如果要到大陸訪問，第一，不能穿高跟鞋，第二，現在就可以開始練毛筆字了，但她也覺得，自己臨時抱佛腳恐怕已經來不及。

鄭麗文表示，馬英九一再強調，賴清德總統自許作為務實的台獨工作者，但務實與台獨基本上就是不相容的邏輯，是不通的，台獨就是死胡同，國際社會放諸四海，沒有人支持，所以未來國家的前途，兩岸和平至關重要。

