傳月底宣布參選新北市 李四川：專注輝達比選舉更重要

2026百里侯布局，民進黨選對會決定建議提名蘇巧慧參選新北市長，至於國民黨將由誰披上戰袍？國民黨新北市議長蔣根煌透露，待輝達總部處理告一段落，李四川就會宣布備戰新北市長，最快月底會明朗。不過，李四川否認此事。

李四川表示，「選舉的事我想大概沒有比輝達進駐台灣， 進駐台北市還重要。」

國民黨立委洪孟楷認為，「尊重中央黨部的一個提名機制，只要是能夠為新北市民來服務打拼，這都是最好的位置。」

藍委洪孟楷同樣被點名參戰，表示尊重黨中央的提名機制。此外，民眾黨主席黃國昌早已宣布參選新北，外界也關注新北選戰「藍白合」的空間，到底存不存在？

民眾黨主席黃國昌指出，「我個人爭取代表台灣民眾黨來參選新北市長，這個方向不會有任何的改變，我們說我們有最大的誠意跟善意，但是我們不會永遠在做的事情只是等待。」

綠營選將就位，蘇巧慧表示，已經準備好面對藍白合後的對手，對於因為交通問題被市民詬病已久的「新北耶誕城」活動，未來會重新思考。新北市長侯友宜則表示，市府有掌握交通狀況，交通目前都非常順暢。

蘇巧慧說道，「我會用又新又有活力的觀念，來重新思考這整個活動，創造一個讓新北人認同讓外地人喜愛的活動。」

同樣受到矚目的還有「首都攻防戰」，國民黨台北市黨部主委戴錫欽則是審慎樂觀。

戴錫欽受訪時說：「原則上我認為市長的部分，一樣是審慎樂觀，應該藍白合作有普，重點是他附帶可能一個條件是萬安可能要幫民眾黨的議員站台。」

主持人黃暐瀚問道，「可不可以？你是主委阿。」戴錫欽則回應：「當然可以。」

台北市長蔣萬安對此表示，「離選舉還有一段時間，我想我們現在還是專心專注在市政上。」

北市選戰民進黨部分，除了已繳交意願書的吳怡農，包括民進黨前秘書長林右昌、立委王世堅等人都被點名，不過前立委段宜康日前透露，黨中央還會評估可能人選，不排除徵詢黨外人士。



