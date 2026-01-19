傳月底徵召何志偉選桃園市長？吳崢駁傳聞：迄今完全沒討論

民進黨發言人吳崢。楊亞璇攝



民進黨今天（1/19）下午召開選對會，建議中執會在本週三依照初選民調結果，嘉義縣提名蔡易餘、台南市提名陳亭妃、高雄市提名賴瑞隆，此外，傳出民進黨派系共識，總統府副秘書長何志偉擔任桃園市長參選人，民進黨將在1月底提名，民進黨發言人吳崢回稱，迄今為止完全沒有討論。

吳崢會後轉述表示，今天的選對會做出的結論，建議中執會在這個禮拜開會的時候，依照初選的民調結果，在嘉義縣提名蔡易餘來代表民進黨參選嘉義縣的縣長，台南市提名陳亭妃來代表民進黨參選台南市長，而在高雄市則提名賴瑞隆來代表民進黨參選高雄市長。

對於外界關注台北及桃園市長人選，吳崢說，今天選對會裡面沒有針對北桃的人選來做出相關的討論。

根據《民視》報導，民進黨各派系私下討論時初步達成共識為何志偉擔任桃園市長參選人，民進黨將在1月底提名。吳崢回應：「針對這個事情，選對會每個禮拜這樣子開，開了這麼多次會，迄今為止是完全沒有討論。」

至於其他連任縣市首長提名，吳崢表示，會在後續來規劃進行。據了解，下次選對會開會為2/2，有可能處理連任縣市，下周應該不會有選對會或提名記者會。

