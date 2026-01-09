傳月底重啟國共論壇 鄭麗文：明天公開受訪

國民黨主席鄭麗文（見圖）9日出席1111 人力銀行主辦「2025 幸福企業」頒獎典禮致詞。（趙雙傑攝）

國民黨主席鄭麗文9日出席1111幸福企業頒獎典禮，會前受訪。（陳薏云攝）

前立法院長王金平（前）9日出席1111 人力銀行主辦的「2025 幸福企業」頒獎典禮，會前受訪。（趙雙傑攝）

國民黨主席鄭麗文曾喊話將重啟國共論壇，傳出停辦一段時間的國共論壇將訂於1月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊，也被視為「鄭習會」會前會。蕭旭岑表示，時間若有確定會對外說明。鄭麗文今受訪時則僅說，「明天會有公開受訪」。

昨日消息傳開後，蕭旭岑回應，國共兩黨的互信跟平台的恢復，如果有具體的訊息，會對外公布。鄭麗文今上午出席活動，面對媒體追問皆不回應，直至最後才說，「明天會有公開受訪。」

前立法院長王金平與鄭麗文參加同場活動，他會前受訪被問及國共論壇，王金平指出，自己雖然是國民黨最高顧問，但「他們需要我顧的時候才顧，不知道國共論壇怎麼安排，他們還沒讓自己知道。」

媒體追問，現在是融冰契機？王金平則說，國民黨現在能夠跟大陸有所往來溝通，相信對兩岸情勢有緩解的作用。至於是否衝擊2026選情，王金平則說，中央黨部應該有經過評估分析，他個人認為，國共論壇對兩岸情勢緩解有相當幫助，對選情還是會有所助益才對。

而國民黨發言人牛煦庭今表示，若國共論壇能重新召開，代表兩黨之間仍保有一個對話的管道，外界應以較開放的心態看待，特別是在當前國際局勢快速變動、地緣政治風險升高的背景下，溝通本身具有其必要性。

牛煦庭指出，外界時常將國民黨與北京、台灣與北京之間的對話過度解讀，甚至上綱為民族主義或利益交換，但這樣的看法並不符合實際狀況，從國際關係與戰略層面來看，當前更需要的是風險管理與避險思維，而建立穩定的對話管道，本身就是降低衝突風險的一種方式。

牛煦庭表示，即使進行對話，國民黨仍會守好自身立場，重點並非讓步，而是透過溝通降低誤判與衝突的可能性。若國共論壇得以舉行，社會應給予祝福與理性看待，因為對話有助於穩定區域情勢，對台灣整體安全具有正面意義。

至於鄭麗文是否仍可能與中國領導人習近平見面？牛煦庭指出，國民黨內對於相關安排已有明確原則，包括對等層級的交流，以及時間與行程的彈性規劃。牛煦庭強調，國民黨的對外關係不會是一面倒的走向，若有相關交流，也必然會同步規劃訪美及其他國家的行程，展現多元且平衡的外交布局。

