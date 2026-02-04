傳李四川年前將請辭備戰新北市長 蔣萬安台語喊話：要過年了考慮我的心情好嗎？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市副市長李四川長期被點名為新北市長熱門人選之一，近日傳出可能在農曆年前請辭、為下一步政治布局鋪路，引發政壇高度關注。對此，台北市長蔣萬安今（4）日上午出席捷運環狀線東環段工程動土典禮時，正面回應相關傳聞，語帶輕鬆地以台語笑說，「要過年了，考慮一下我的心情好嗎？」

今日捷運東環段動土典禮現場，李四川並未現身。（圖／北市府提供）

蔣萬安上午出席捷運環狀線東環段「CF710」區段標工程開工儀式，活動結束後接受媒體聯訪。針對李四川是否將提前請辭一事，蔣萬安表示，現階段最重要的仍是市政工作持續推進，市府團隊會專注於各項建設與政策，為市民爭取最大福祉。

廣告 廣告

蔣萬安也提到，市府近期正同步推動多項重大行政程序，包括區段徵收與市地重劃相關審議，後續還將進行估價審查、議價與正式訂約等作業。他指出，目前相關進度正依既定時程推進，目標是在農曆年前完成簽約，確保重要建設如期落實。

值得注意的是，今日捷運東環段動土典禮現場，李四川並未現身。

更多FTNN新聞網報導

獨／北車事件後「加強維安」未落實？吹哨者揭動物園人力真相 見警率低、保全撐全場

賈永婕深夜求援細節曝光！被質疑「多會蹭」 蔣萬安回應101攀登支援始末

給賈永婕99.9分、台北市長只給59分！霍諾德徒手登頂101掀全球矚目 張景森點名歷任市長「出來謝罪」

