政治中心／綜合報導

年底新北市長選舉，民進黨徵召蘇巧慧出戰，黃國昌今天也正式被民眾黨徵召，至於國民黨目前人選未定，傳出李四川有意在農曆年前宣布請辭副市長一職，今天台北市長蔣萬安被追問，沒否認消息，僅說要過年了，請大家考慮我的心情。

新北市長參選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「我蘇巧慧啦加油衝衝衝。」

一早現身三芝市場，民進黨新北市長候選人蘇巧慧，緊握每雙市民的手，把握和民眾面對面機會，爭取支持。

新北市長參選人（民）蘇巧慧vs.民眾：「你也是雙雙對對啦。」

傳李四川擬農曆年前請辭副市長，蔣萬安：請考慮我的心情。（圖／民視新聞）綠營人選早早底定，反觀國民黨有意競爭新北大位的劉和然、及李四川還在協調，傳出李四川下定決心，打算在農曆年前請辭副市長一職。

台北市長蔣萬安：「要過年了考慮我的心情好不好，我想最重要的就是希望，我們現階段持續推動各項施政。」

新北市長侯友宜：「我們都是老同事，我們一切以團結共同面對，（您有接到開會時間了嗎），黨都有在規劃當中。」

喊話要團結面對，但一向和國民黨關係好的黃國昌，4號也被民眾黨正式徵召成為新北人選，開箱新春小物黃國昌還特地寫下"一馬平川"春聯，也被聯想難道是在暗指要超越藍營可能的對手李四川？

傳李四川擬農曆年前請辭副市長 蔣萬安：請考慮我的心情

新北市長參選人（民眾）黃國昌：「新年喜慶不要有過多政治聯想，川伯在台北市，是蔣萬安市長非常重要的得力助手，不管川伯在什麼位置上，我相信他都會全力以赴，扮演好各個角色。」

新北市副市長劉和然：「我覺得每個候選人，或是每個對未來工作有任何打算，都有自己的節奏跟想法，一定要予以尊重。」

國民黨內得先過協調這關，黨外還有白營黃國昌挑戰，至於綠營蘇巧慧早早定於一尊，全面開啟選戰模式，已經贏在起跑點上。

