傳李四川明年3至4月選新北 藍議員看板已待命

明年新北市長選戰是重頭戲，民眾黨前主席柯文哲要現任黨主席黃國昌參選，外界解讀黃將在新北「選到底」，恐衝擊藍白合。國民黨北市議員李明賢8日認為，黃曾公開假設自己民調沒贏，會全力輔選國民黨參選人，「這是政治誠信的問題」；新北已有議員幫北市副市長李四川準備好看板，他預估李四川明年3至4月會宣布參選。李四川回應，不知道新北議員是否準備看板，至於參選他完全尊重國民黨機制。

前立委高嘉瑜昨在網路節目訪問李明賢，對黃國昌是否「選到底」？李明賢說，藍白共識是共推1組有勝算人選，至於黃先前曾公開講，假設自己的民調沒有贏，就會全力輔選，「不要說白紙黑字，這是政治誠信的問題。」

廣告 廣告

李明賢強調，目前媒體民調黃國昌落後李四川，但未來藍白合民調也還不急，他預估李四川明年3、4月在北市議會下個會期開議前會離開北市府投入選舉。

高嘉瑜質疑，3、4月才參選是否太晚？李明賢說，藍營過去慣例都是3至5月提名，尤其連任的縣市長包括台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，還有基隆、南投等縣市都希望明年晚一點提名。

李明賢透露，新北已有很多議員將看板準備好要讓李四川懸掛，包括中永和、新莊、三重，就等李四川正式參選。李四川昨回應，他對於是否準備看板不知情，至於參選他會完全尊重國民黨機制。

此外，民進黨祕書長徐國勇昨在基隆表示，選對會對基隆市長選舉已有人選，而且是「非常棒的人選」，盼12月底前定案，可能會在12月底或明年1月初由黨主席賴清德向國人宣布。