即時中心／顏一軒、許雯絜報導

國民黨新北市長參選人選未定，台北市副市長李四川今（10）日上午鬆口，將在明（11）日和輝達（Nvidia）公司簽約後報告最新決定。台北市長蔣萬安上午出席市政會議時被問及，今天可能是李四川最後一次以副市長身分陪同參與市政會議，是否會對李唱〈我欲甲你攬牢牢〉時，蔣笑著回應，今天一樣就是主持市政會議。





蔣萬安今早主持農曆年前最後一次市政會議。他表示，今天當然就藉這機會跟所有台北市民朋友及市府團隊預祝新年快樂，在過年期間有很多同仁依然堅守崗位，特別做好各項的準備，讓所有的市民朋友可以安心過好年。

廣告 廣告

記者追問，李副剛剛沒否認這是最後一次市政會應，要對他唱〈我欲甲你攬牢牢〉嗎？對此，蔣萬安笑回，今天一樣就是市政會議，雖然馬上就要過年，但還有很多同仁必須堅守崗位，他也要特別提醒大家在年節期間，對於相關議題仍須嚴陣以待，一樣祝福市民朋友新年快樂；同樣地，市府團隊也希望新年各項工作一切順利。





原文出處：快新聞／傳李四川請辭轉戰新北！記者拱唱〈甲你攬牢牢〉？蔣萬安燦笑回應

更多民視新聞報導

2026年九合一選舉要參戰？林右昌：沒有任何規劃和打算

輻射冷卻發威！10縣市低溫特報 冷到明天

高市早苗國會大勝！中國又要求撤回「涉台言論」 律師酸：習主席精銳助選員

