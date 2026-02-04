傳李四川農曆年前請辭拚新北選戰？蔣萬安：要過年了…考慮我的心情好嗎

記者陳思妤／台北報導

傳出李四川過年前要請辭，蔣萬安笑說，「要過年了，考慮我的心情好嗎」（圖／翻攝畫面）

民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，而國民黨的潛在人選則包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，國民黨主席鄭麗文則表態，希望在農曆年前完成提名作業，更傳出李四川會在農曆年前請辭。對此，台北市長蔣萬安今（4）日撂台語笑說，「要過年了，考慮我的心情好嗎」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄日前表示，對於國民黨人選協調進度，黃志雄表示，2月初有就市長選舉有召開內部會議，決議農曆年前一定要確認人選，就是先協調，若意見相左，不排除進入初選階段，時間點就是2月15日以前確定人選。

廣告 廣告

蔣萬安今天上午出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，會前被媒體問到，會不捨李四川過年前要請辭嗎？蔣萬安撂台語笑說，「要過年了，考慮我的心情好嗎」。他說，最重要是希望現階段持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。

至於輝達落腳北士科T17、T18的簽約進度，蔣萬安說明，今天會進行區段徵收跟市地重劃的審議會，接下來會有估價審查，後續議價和訂約，預計農曆年前完成簽約。

更多三立新聞網報導

春聯「馬踏飛燕」暗踩盧秀燕？蔣萬安急喊4字回應了

獨家／霍諾德登頂台北101摸的避雷針他做的 全公司大叫、驕傲、狂喜

因應漢他病例清消 北市府：公共空間見鼠類可通報

踩盧秀燕？蔣萬安春聯「馬踏飛燕」引聯想 胡采蘋揭最大問題

