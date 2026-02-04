傳李四川農曆年前請辭？ 蔣萬安：考慮我的心情好嗎

新北市 / 綜合報導

民進黨已經確定由立委蘇巧慧投入2026新北市長選戰，她今(4)日則是提出新北市長者補助假牙5萬元、公立國中小學童營養午餐免費等六大福利政見；而另一邊，國民黨的潛在人選台北市副市長李四川，則傳出會在農曆年前請辭。不過台北市長蔣萬安一聽到這個消息，就忍不住用台語笑說，「要過年了，考慮我的心情好嗎」。

台北市長蔣萬安VS.記者說：「(李四川年前就會請辭)。」台北市長蔣萬安一聽到記者提問，一臉招架不住地笑，台北市長蔣萬安說：「要過年了，考慮我的心情好嗎，我想最重要就是，希望我們在現階段，持續地推動各項的市政。」

副手李四川到底何時投入新北市長選戰，蔣萬安四兩撥千金以台語求饒，但傳出一直按兵不動的李四川將改變戰略，決定近日是否公開宣示，請辭台北市副市長，以證決心若真的要辭，時間點就落在農曆年前後。

事實上李四川主導的輝達落腳北士科案，也預計在2月10日到15日間就會簽訂地上權契約，如果是在10日簽約，辭職時間點就有機會在農曆年前，如果到了15日才簽約隔天就是除夕，宣布時間點就得延到年後，會這麼急恐怕也是因為早早披上民進黨戰袍的立委蘇巧慧，不只積極掃街跑行程，還開出政見第一槍。

立委(民)蘇巧慧說：「我當新北市長，除了推動免費營養午餐，和幼兒就醫，免部分負擔，長輩們有時候換假牙，要花個好幾萬元，很難跟家人伸手，日子久了，又影響健康，所以我當市長，會補助長輩裝假牙，最高5萬元。」

主打長輩和孩子，一口氣提出新北市六大福利政見，眼見蘇巧慧這一頭衝衝衝，另一頭民眾黨也在4日，徵召黃國昌選新北市長，並強調秉持最大風度藍白合，但實際上怎麼合，國民黨何時推出最強人選慢一步都會影響戰局。

