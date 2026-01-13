傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"

政治中心／綜合報導

九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！

記者vs.台北副市長李四川：「副市長，請問會參加新北市的(市長)人選會議嗎？謝謝。」聽到選舉題，李四川揮手致意、僅回答謝謝，接著快步離去。因為傳出國民黨新北市長人選，黨內已經有了共識。藍營新北市黨部，1月2號舉行首場甄選小組會議，截至12號，僅李四川、新北副市長劉和然表態參選，內部採取不辦初選，走協調會的方式，等待雙北議會會期結束後，預計農曆年前，最晚2/14協調出人選，再送交中常會核定徵召。

國民黨新北市長參選人，由李四川、劉和然走協調會溝通。（圖／民視新聞）

國民黨主席鄭麗文：「就我所知道，目前為止都還算是非常順暢，也非常的順利，因此渴望能夠透過內部的協調，來產生(新北市長)人選，如果說一切都很順利的話，我們自然能夠在農曆年前，就能夠完成提名的作業。」只是人選還沒出爐，日前藍營新北市議員陳偉杰，公布2026馬年春聯設計，其中一句寫下"勢若駿馬奔平川"，這寓意也被外界解讀，難道是公開表態支持李四川？

陳偉杰秀"一馬平川"春聯，外界聯想支持李四川參選。（圖／民視新聞）

新北市議員(國)陳偉杰：「"一馬平川"單純就是，偉杰今年剛好是馬年，又本身屬馬，這樣的一個詞句，請大家不要過度的聯想，當然我們還是要趕快產出，我們國民黨新北市的候選人，才是最佳的一個事情。」新北市議員(民)卓冠廷：「國民黨一定會提自己的人，是不是李四川，我們還要等著看，包含侯友宜市長跟劉和然副市長，他們的反應，但是對於國民黨而言，一定會產出自己的候選人這件事情，看起來是鐵錚錚的事實。」喊話不用過度聯想，但內心仍渴望藍營母雞趕快敲定，畢竟九合一大選在即，各陣營已經摩拳擦掌。





