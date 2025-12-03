傳李有宜將轉戰國民黨參選2026 江和樹直呼：她應該是被騙了吧

針對李有宜傳出將重披藍袍參選，民眾黨台中市議員江和樹今天（3日）受訪時直言，國民黨應該沒那麼傻，「我覺得應該是友宜被騙了吧」。（圖／陳凱貞攝）

民眾黨前發言人李有宜日前突宣布辭黨職、退黨，事後傳出是因黨主席黃國昌安排子弟兵周曉芸「空降」經營三重蘆洲搶地盤，引發各界熱議。此外，日前更傳出李有宜已私下和國民黨大老談好，明年可能會重披藍袍參選。對此，民眾黨台中市議員江和樹今天（3日）受訪時直言，國民黨應該沒那麼傻，如果現在挖她，「我覺得應該是友宜被騙了吧」。

2024年曾代表民眾黨投入新北第三蘆立委選戰的李友宜，日前突在臉書發文宣布退黨，表示她要全力專注在博士班的學業，但外界揣測可能是因現任黨主席黃國昌空降子弟兵周曉芸搶地盤有關。日前更傳出李有宜已私下和國民黨大老談好，將重回國民黨投入明年議員選舉。

對此，江和樹今天出席民眾黨記者會時受訪表示，這代表民眾黨有價值，民眾黨一直栽培年輕人，給年輕人機會的舞台。他直言，國民黨應該沒那麼傻，如果現在挖她，「我覺得應該是友宜被騙了吧」。

江和樹說，要加入國民黨1年才可以被提名，「國民黨怎麼可能跟你徵召，這是一定不可能的」。他也強調自己對李有宜有信心，因為李對民眾黨應該是有感情的，跟她所說的以學業為重，這是民眾黨對李的期待。

江和樹直言，但如果國民黨要用這種方式，「不要忘記2026要有個默契，2028必須兩黨合作，才有辦法返回執政，這是毋庸置疑的」。



