傳李玉璽媽「急抱孫」怕她生不出！許允樂不忍公開對話截圖

娛樂中心／周希雯報導

女星許允樂擁有亮麗外型，2023年斷開「愛情專家」張兆志後，隔年認愛小6歲男星李玉璽，不到1年就宣布攜手步入婚姻， 深受各界祝福。沒想到近期卻爆出，李玉璽母親起初反對這門婚事，擔心38歲許允樂難以受孕，是女方提前凍卵才讓未來婆婆安心。對於外界種種傳聞，許允樂也不忍發出與李玉璽媽媽的對話截圖，直喊「希望是最後一次！」

許允樂、李玉璽2024年合作舞台劇相識相戀，並於上個月甜蜜公開婚訊，「他說：『我想跟妳結婚。』我說：『我願意。』他是李玉璽，我們結婚了。搞不好！有機會一起到老。」不過據《鏡週刊》報導，男方父親雖然樂見其成，但親戚透露，李媽媽早在2人交往就強烈反對，除了認為許允樂離婚未滿2年，更關鍵是擔心 許允樂已經39歲，渴望抱孫的李媽媽擔心她難以受孕。所幸許允樂已提前凍卵，並和李玉璽達成「以結婚生子為前提」的交往共識，才稍微緩解了李媽媽的不安。

廣告 廣告

傳李玉璽媽急抱孫…怕媳婦38歲生不出！許允樂首PO對話截圖：最後一次

許允樂（右）、李玉璽（左）感情相當甜蜜。（圖／翻攝「byleway」IG）

近期許允樂雖在南韓旅遊，不過面對滿天飛的傳聞，昨（1日）元旦忍不住親上火線反擊。她坦言，本來不打算對無稽之談做出任何反應，「但想想那些錯誤的假訊息太冤枉我們媽媽了，我們媽媽何止開朗根本超級可愛好相處，我才只是女朋友時已經被疼到不行，更不用說結婚後生子的傳統八股觀念」。對於懷孕生小孩一事，許允樂表態，「我想生小孩！是我自己從小到大都有的藍圖，很開心遇到同樣想要有家庭孩子又很喜歡的人」。

傳李玉璽媽急抱孫…怕媳婦38歲生不出！許允樂首PO對話截圖：最後一次

許允樂不忍為李玉璽媽媽發聲。（圖／翻攝「byleway」IG）

許允樂也附上對話截圖，她將李媽媽暱稱設定為「玉璽媽媽，現在也是我媽媽」，李媽媽也興奮寫下「我們家現在是4人了」，打破外界傳聞。對此，許允樂強調，2人結婚收到許多祝福，目前正快樂備孕中，「所以，啥匿名的親友爆料別輕信就是了，這種人要嘛不親，要嘛不是真的友」，同時喊話「希望是最後一次對報導有反應了，懇請別影響我家人朋友，謝謝。」

原文出處：傳李玉璽媽急抱孫…怕媳婦38歲生不出！許允樂首PO對話截圖：最後一次

更多民視新聞報導

無聲抗議「原子彈檯燈」？韓團演出「2主持人來自廣島」全程沉默

吳慷仁在台跨年！邵雨薇超嗨「熱舞+喝到茫」倒他懷裡…全被拍

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…

