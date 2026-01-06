傳李麗娟被約談、岳父占學產地 黃國昌：丟人現眼！想羅織入罪放馬過來

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌陷「養狗仔、吸收駭客、金流」風波，《鏡週刊》今（8）日再爆，專案小組已經在跨年前約談凱思國際負責人李麗娟，且黃國昌的岳父高熙治還涉嫌佔用超過百坪的學產地，至今都沒有付租金跟違約金給教育部。對此，黃國昌開嗆，「丟人現眼」、「太可笑」，想要羅織入罪放馬過來。

民眾黨今天舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，媒體詢問，傳出檢調跨年前夕約談李麗娟，有可能跨年後約談主席？黃國昌稱，黨檢媒三位一體的《鏡週刊》今天好像又寫了一些東西，「我看了只有一個感想，在新的一年還是沒有什麼長進」，更令人覺得遺憾的事情是，整個國家司法公信力已經被民進黨政府黨檢媒三位一體玩慘了，就像民眾黨前主席柯文哲講的，現在檢調系統加上法務部是唾面自乾。

廣告 廣告

黃國昌嗆，「特定的人有沒有被約談？講了什麼？《鏡週刊》怎麼知道？是通靈嗎？」他說，姑且不講裡面的內容正確還不正確，一個最根本問題是，誰違反偵查不公開？又刻意片面洩露扭曲的內容給《鏡週刊》進行媒體上的炒作？

「想要羅織入罪放馬過來！」黃國昌嗆，《鏡週刊》在那邊亂寫，相關的訴訟他都提起了，他可以負責任跟媒體朋友講，他所進行的訴訟程序沒有偵查不公開的問題，看《鏡週刊》跟《鏡電視》交給法院的答辯狀看了會「噴飯」。他稱，《鏡電視》說有人爆料，有人爆料這樣講就這樣寫，這個是現在新聞傳播學院教的新聞倫理、新聞專業、記者查證義務嗎？

黃國昌轟，有人爆料就這樣子寫，誰爆料還有證據是什麼通通都沒有，唯一的答辯是有人爆料，「太可笑了！真的太可笑了！」他又稱，「《鏡電視》之前胡說八道我要他們道歉，結果還理直氣壯說他們有查證，看了答辯狀，我也是快要噴飯， 說只是轉載《鏡週刊》不關我們的事」。黃國昌嗆，答辯狀要不要貼在公司網站給大家看，「丟人現眼！」

至於媒體追問，岳父涉占用學產地，被質疑居住正義雙標？黃國昌又嗆記者，岳父請律師依法主張他的權益，到底有什麼問題，「你的問題本身恐怕邏輯就有問題了！」

更多三立新聞網報導

民進黨團：黃國昌即將辭去立委職務、可以將心思放在自己相關司法訴訟上

黃國昌斷點破功！家族爭議連環爆 岳父強占教育部學產地欠租鬧上法院

黃國昌斷點破功／標榜居住正義再破功 岳父官司律師與黃國昌關係曝光

黃國昌斷點破功／一張圖看懂狗仔基地金流 檢調握關鍵證據將約談黃國昌

