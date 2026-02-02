傳李、劉會今晚會面協調 劉和然、李四川回應了

外傳李劉會將登場，劉和然（右）2日被問到此事時並未正面否認，僅說有結果會告訴大家；而李四川（左）則否認相關消息。（圖為台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然） 圖：周煊惠 、林昀真/攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在年底登場，民進黨與民眾黨都已推派人選出來參選，而國民黨則尚未敲定人選。外傳台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然兩位藍營新北市長潛在人選，將在今晚會面。對此，劉和然今（2）日被問到此事時並未正面否認，僅說有結果會告訴大家；而李四川則否認相關消息。

劉和然表示，黨在選舉佈局上，向來有不同層級與不同形式的安排，這包括公開、不公開，或是日程公開但會談內容不公開等，並依照既定規劃進行，地方端一向予以尊重。

廣告 廣告

他表示，是否邀請哪些人出席、會面地點設在哪裡、活動是否對外公開，相關細節都屬黨部「遊戲規則」，不宜由個人對外說明或臆測。劉和然也強調，若黨部有具體結果或進一步安排，一定會對外正式說明。

雖然劉和然並未正面否認，不過李四川稍早受訪表示，並未被告知今晚要見面，相關協調就由黨部去協調。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北市長選舉藍白何時整合？ 黃志雄：2月底到3月和白營協調

國民黨新北市長人選何時底定？ 主委黃志雄：農曆新年前一定要確定人選