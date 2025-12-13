傳林佳龍密訪美赴AIT總部開會 外交部：沒有評論

美國 / 綜合報導

外交部長林佳龍日前遭目擊出現在美國華盛頓特區 附近 ，並傳出前往美國在台協會總部開會，同行的除了外交部官員外，還有AIT處長谷立言，但外交部對此不願評論。專家也分析，林佳龍此行，可能與台美關稅或軍售談判有關。只是，訪問時間正值美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，解除台美互動限制之後，外界也認為，這也為將來台灣高層官員訪美，開啟更多可能性。

外交部長林佳龍說：「他也是我心中的英雄。」臉書PO出出席AIT週年茶會體驗遊戲，外交部長林佳龍卻被目擊人就在美國，美東時間11日晚上8點下榻，位於維吉尼亞州北部阿靈頓，距離AIT總部走路不到2分鐘的飯店。

廣告 廣告

但只出現幾秒就被幕僚帶離媒體視線，隔天從飯店餐廳暗門坐上公務車，從上午9點在AIT辦公室，與美方官員見面，傳出除了部長辦公室幕僚隨行出訪，還有北美司司長王良玉同行，AIT處長谷立言也意外出現，直到下午2點林佳龍才回到飯店，與駐美代表俞大㵢等人舉行內部會議。

事實上美國參議院日前才通過，「台灣保證實施法」解除台美現存交往限制，等於打破台美斷交以來，美方外交軍事官員與台灣官員互動紅線，尤其最受矚目的，就是台灣「五長」未來能否順利到訪華府？

立委(國)賴士葆VS.外交部長林佳龍(11.20)說：「沒有說不能去啊，現在這個法通過以後，是不是可以去了，該去的時候我就會去啊，所以現在你都不該去是不是，當然就是站在，有機會當然是應該要去啊。」

林佳龍的「有機會」是否成了現在進行式，專家也分析林佳龍此行的「可能原因」，台大政治系教授陳世民說：「不管是台美之間的關稅談判，或者說軍售的談判，現在應該已經進入到最後文本的關鍵時刻，可能也都需要像外交部長，這樣層級的人到美國去親自的簽訂。」

對於林佳龍訪美行外交部沒有評論，美國國務院則表示沒有可證實的內容，但說會依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。

原始連結







更多華視新聞報導

林佳龍見美國智庫 盼建構理念相近國家安全交流機制

美26州在台設辦事處 林佳龍：顯見台美關係快速提升

外交部：強化與美安全合作 推進實力帶來和平願景

