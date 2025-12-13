傳林佳龍訪美赴AIT開會 國務院：美台維持強健關係

（中央社記者侯姿瑩華盛頓12日專電）近日傳出外交部長林佳龍訪美並於今天赴美國在台協會（AIT）總部開會。美國國務院今天回覆中央社記者詢問表示「沒有可證實的內容」，並說美國依循長期政策，與台灣維持強健的非官方關係。

對於記者詢問林佳龍訪問大華府地區一事，美國國務院一位不具名發言人以背景方式，做以上回應。台灣駐美代表處則表示「沒有評論」。

外傳林佳龍低調訪問華府，並下榻鄰近首都、位於維吉尼亞州北部阿靈頓（Arlington）的Hyatt Centric飯店。這家飯店距離AIT總部走路不到2分鐘。

今早開始，Hyatt Centric飯店、AIT總部同棟大樓大廳及附近區域不時可見駐美代表處官員與相關車輛，也有媒體發現台灣外交部官員及AIT處長谷立言（Raymond Greene）現身。早上一度有媒體目擊林佳龍身影，但隨後一直到下午，在場守候多時的媒體記者未再看到林佳龍本人。

AIT在維吉尼亞州阿靈頓設有華盛頓總部（AIT/Washington），在台灣駐美代表處及美國各政府單位間扮演聯絡角色。

阿靈頓位於美國聯邦政府所在的哥倫比亞特區（District of Columbia，中文一般稱華府或華盛頓特區）西邊，與國務院在地鐵線僅差一站，彼此間以波多馬克河（Potomac River）相隔，但行政區劃上互不隸屬。

在此之前，前任外交部長吳釗燮在任內曾與時任國家安全會議祕書長顧立雄在2023年前往AIT總部與美方會談。（編輯：陳妍君）1141213