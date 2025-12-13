中央社

傳林佳龍訪美 下榻AIT總部附近飯店 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

據傳外交部長林佳龍訪美，下榻鄰近華府、位於維吉尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店（圖）。

中央社記者侯姿瑩阿靈頓攝 114年12月13日

傳林佳龍訪美 下榻AIT總部附近飯店 據傳外交部長林佳龍訪美，下榻鄰近華府、位於維吉 尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店（圖）。 中央社記者侯姿瑩阿靈頓攝 114年12月13日
傳林佳龍訪美 下榻AIT總部附近飯店 據傳外交部長林佳龍訪美，下榻鄰近華府、位於維吉 尼亞州阿靈頓的Hyatt Centric飯店（圖）。 中央社記者侯姿瑩阿靈頓攝 114年12月13日

