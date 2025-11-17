傳林佳龍轉戰桃園市長？71歲張善政引「雷根名言」秀自信

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2026年大選桃園是重中之重，民進黨誰來戰仍是未知數，桃園市議會近日市政總質詢期間，藍營議員接續質詢市長張善政是否競選連任，議員林政賢今(17)日再次詢問張善政「過去有傳言市長只做一任」，張善政表示「我從來沒說過只做1任，只要市民支持，當然會爭取連任」，對於民進黨正國會掌門人林佳龍也是被點名的對手之一，張善政引用美國前總統雷根競選連任時的話，展現71歲理工男的信心。

林政賢表示，面對2026年大選，民進黨內部曾說，明年台北、桃園是重中之重，不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，不過，目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都是可能人選，但他認為這2人都太小咖了，尤其王義川擔任過桃園市航空城公司董事長，任內政績大家都了解，要是這民進黨派這2人出馬，藍營由6位立委出馬都可以贏，另也有傳言正國會掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀輸給林佳龍，張善政71歲、林佳龍61歲，他也詢問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看」。

張善政沒有正面回應林佳龍參選問題，但對於被認為年紀較大的部分，他引用美國前總統雷根在競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，認為自己在年紀上應該算是勝出，至於有沒有信心連任成功，張善政強調「有信心」。

