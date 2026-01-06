傳林宜瑾悄撤兩岸條例 滿志剛諷：自嗨打假球

立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，遭藍營立委指出法案已送至議事處，又偷偷取回。（圖／劉耿豪攝）

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，把法案名稱改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」，遭傳出悄悄撤案，林宜瑾稍早否認稱「尚未成案」。對此，台北市松山信義議員擬參選人滿志剛今（6）日指出，民進黨被看破手腳，台獨只是自嗨說說的精神法。

滿志剛表示，上次蔡易餘至少還有把「國家統一前」的法案送出再撤案，結果現在卻被踢爆，這份法案這次連送都沒送，連撤案都算不上，只是閉起門來幾個民進黨委員自己簽、自己爽，簡直廢紙一張。

廣告 廣告

滿志剛說，好一份滑天下之大稽的法案，最後竟然是國民黨比民進黨更積極推動，林宜瑾還美其名是「還有文字需要修正」，請問一下大家都簽下去了還要修正，難道以後還可以合約大家都簽名後再改合約內文嗎？到底是什麼精神勝利法。

滿志剛批評，這一次民進黨被看破手腳，連Threads都不挺，台獨只是自嗨說說的精神勝利法，根本沒有實際動作，連國民黨都比民進黨還積極，「我們就來看看這個會期，民進黨到底有沒有辦法把這份法案送入院會吧！沒送，就是惹人笑話的打假球！」

滿志剛表示，看看這會期民進黨會不會送案到院會，沒送就是惹人笑話的「打假球」。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

一堆人不知道！ 她實測「載具多1設定」發票秒中700元

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈

月台下藏整排藍椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」 台鐵幽默回應了