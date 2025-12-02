傳林楚茵、李坤城接任 戴瑋姍：與卓冠廷已請辭民進黨發言人

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

為了備戰九合一大選，身兼民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將依黨內規定請辭，孰料卻遭民黨桃園市議員凌濤見縫插針稱「被請辭」。對此，戴瑋姍今（2）日稍早證實，她與卓冠廷上週也已遞出辭呈，等待身兼黨主席的總統賴清德最後的批示。據傳兩人的職務遺缺，將分別由立委林楚茵與李坤城出任，但也須經賴清德拍板。





根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條規定，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請」。

另據《鏡報新聞網》報導，民進黨組織部前主任張志豪宣布從「賴清德幹訓班」結業，將投入2026新北中和議員選舉，身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍，最快本週就會向賴主席請辭，以符合黨內規定，據了解，兩人均已遞出辭呈。

對此，戴瑋姍回應，由於她跟卓冠廷都要來參與2026年的地方選舉，所以依照民進黨章必須在1年前請辭，「上週我們也已遞出辭呈，只待主席的批示，本週我們還是會前往中常會來跟主席做最後的報告，未來我們會回到地方持續耕耘，為台灣努力」。





