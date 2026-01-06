傳林炎田將接掌北市警局 陳其邁喊真毋甘：他無日夜在打拚

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

媒體報導，高雄市警察局長林炎田，有望在台北市警察局長李西河今年1月退休後，北上接掌局長一職，但內政部長劉世芳2日南下出席「高雄新市鎮橋頭科學園區」啟用典禮時，已嚴正否認相關傳聞。對此，高雄市長陳其邁今（6）日回應，如果林炎田被調任至外縣市，他實在「真毋甘」（很不捨），因為林局長很認真在高雄打拚。





今早9時，陳其邁前往四維行政中心10樓第三會議室，主持市政會議，並於行前接受媒體聯訪。記者提問，林炎田傳出可能北上，請問市長看法？

快新聞／林炎田傳將接掌北市警局 陳其邁喊真毋甘：他無日夜在打拚

陳其邁今早出席市政會議，並於會前受訪。（圖／高市府提供）

對此，陳其邁指出，這都是從媒體上所得知的報導，到目前為止，不管是內政部或者是警政署都並沒有告知他相關訊息。

他盛讚，林炎田在高雄市的表現非常稱職，尤其一些重大犯罪或治安事件，都能很快而且果斷地偵破或打擊犯罪，維護市民財產的安全，這一點他表示高度肯定。

陳其邁不諱言，警政一條鞭，人事中央會做最好規劃，但若私底下問他，「我實在是真毋甘」（很不捨），因為林炎田很認真、無夜無日在高雄打拚，讓市民與他相當感動，尤其是政務官24小時在工作，為人民衝鋒陷陣，要給予最大的肯定與祝福。





