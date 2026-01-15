傳林炎田接任台北市警察局長 內政部不鬆口

內政部次長馬士元。（王千豪攝）

台北市警察局長李西河明天屆齡退休，外傳內政部長劉世芳已親自致電台北市長蔣萬安，告知警察局長人選是現任高雄市警察局長林炎田。不過，內政部今（15）天對此並未證實，僅強調「適當時間會公布」；內政部次長馬士元也說，內政部在全國警官輪調上必須通盤考量，考慮因素較多，但一定會儘速處理。

馬士元今天在內政部主持記者會時，被問及台北市警察局長人選，他表示，近期連續3位高階警官退休，內政部在全國警官輪調上必須通盤考量，且警官職務須一併考量品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力、期別倫理、內外勤經驗等條件，才能派任，因此在大幅度調整狀況下，內政部考慮因素較多，適當時機會公布完整名單。

馬士元提到，去年12月19日北捷隨機攻擊事件，各界對治安關注度高，希望台北市警方與警政人員堅守崗位、維護市民與國人安全。至於是否能在1個月內公布，馬士元說，目前無法回答，但一定會儘速處理。

內政部記者會結束後，有媒體報導稱，劉世芳已親自致電蔣萬安，告知警察局長人選。對此，內政部僅回應，適當時間會公布。

