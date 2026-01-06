傳林炎田接北市警局長 邁邁：對他高度肯定

▲ 據傳，高雄市警察局局長林炎田將接任台北市警察局長。對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，林炎田在高雄市的這一段期間表現非常稱職他高度的肯定。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 內政部警政署近日將進行高階警官異動，據傳，高雄市警察局局長林炎田將接任台北市警察局長。

對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，目前沒有接獲內政部或警政署相關訊息，林炎田在高雄市的這一段期間表現非常稱職，尤其一些重大的犯罪治安事件，都能夠很快而且很果斷的來偵破或者是來打擊犯罪，維護市民財產的安全，這一點他表示高度的肯定。

陳其邁指出，警政一條鞭，相信中央會在人事做出最好的規畫。若私下講，他是真的非常不捨，因為林炎田很認真在高雄打拚，他這樣日以繼夜為高雄的治安24小時工作、為人民衝鋒陷陣，他是真的非常感動，所以會給予林炎田最大的肯定與祝福。

