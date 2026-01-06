傳林炎田接北市警局長 陳其邁：24小時守護高雄非常不捨

警政署近日將進行高階警官異動，據傳，現任高雄市警察局局長林炎田接任台北市警察局長，對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，目前沒有接獲內政部或警政署相關訊息。（洪浩軒攝）

警政署近日將進行高階警官異動，據傳，現任高雄市警察局局長林炎田接任台北市警察局長，負責首都治安。對此，高雄市長陳其邁6日受訪表示，目前沒有接獲內政部或警政署相關訊息，不過，他相當讚揚林炎田擔任高市警局長的表現，也對於他奉獻心力24小時守護人民安全感到不捨，要給予林最大的肯定跟祝福。

陳其邁表示，林炎田接任北市警察局長的消息都是從媒體報導得知，到目前為止，不管是內政部或警政署都沒有告知他相關訊息。不過，林炎田這段期間在高雄的表現非常稱職，尤其一些重大犯罪、治安事件都能很快且果斷偵破，全力來打擊犯罪，維護市民生命財產安全，這點他表示高度肯定。

陳其邁指出，警政一條鞭，相信中央會在人事做出最好的規畫。若私下講，他是真的非常不捨，因為林炎田很認真在高雄打拚，他這樣日以繼夜為高雄的治安24小時工作、為人民衝鋒陷陣，他是真的非常感動，所以會給予林炎田最大的肯定與祝福。

