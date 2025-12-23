傳林義守力推張顯耀操盤明年南二都選情 義联集團發聲明駁斥

近期傳出國民黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導「南二都」選情，引發國民黨內反彈，更有媒體報導稱義联集團創辦人林義守是幕後推手。 圖：孫家銘攝（資料照）

[Newtalk新聞] 近期傳出國民黨主席鄭麗文有意指派前立委張顯耀督導「南二都」選情，引發國民黨內反彈，更有媒體報導稱義联集團創辦人林義守是幕後推手。對此，義联集團今（23）日發聲明表示，林義守近期並未與媒體報載檯面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。

根據《上報》報導，國民黨智庫本月初進行人事改組，由前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源接任副董事長，執行長職位卻暫缺長達3周。不過，智庫本月18日傳出人事命令，聘用張顯耀擔任執行長，副執行長由藍委陳菁徽、前藍委吳怡玎出任，曾任國民黨立法院黨團主任、藍委許宇甄辦公室主任的沈建億則為首席副執行長。

除了擔任智庫執行長外，鄭麗文還會在明日國民黨中常會上提報黨務人事案，讓張顯耀出任黨副主席，並成立高雄選情中心，讓張顯耀操盤南二都選戰。而據了解，張顯耀之所以能夠「橫空出世」獲得鄭麗文重用，出任多項黨務要職，除了2人曾在2008年擔任立委同事外，與張交情極好的林義守也在背後大力推動。

不過面對這項人士安排，有不少國民黨南部要角非常不滿，私下紛紛痛批黨中央「不給尊重」，認為張根本不懂操盤選舉。一位藍營輔選高層嘆道，「南二都」選戰向來都是王金平主導佈局，與地方關係深厚，黨中央倘若此時讓張「空降」督軍，不僅將嚴重衝擊藍營南部選情，甚至連黨中央都要翻車，並呼籲鄭麗文暫緩這項人事案。

針對相關報導，義联集團表示，媒體報導指稱創辦人林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰，此等傳聞並非事實，本集團創辦人林義守並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。

義联集團強調，面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，義联集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值

