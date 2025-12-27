傳林靜儀反彈拒選南投縣長 周玉蔻：內心瞧不起

面對尋求連任的國民黨南投縣長許淑華，民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲都被排除在外，目前傳出可能人選是出身草屯、新北市牙醫師公會第28屆理事長溫世政。針對林靜儀「婉拒」出戰，資深媒體人周玉蔻批評，如果林靜儀是官癮開懷拒絕再投入艱辛選戰，她個人尊重，但內心瞧不起。

林靜儀。(圖/中天新聞)

據媒體報導，賴清德最先鎖定的南投縣長人選是立委羅美玲，不過羅美玲的意願不高；後續再徵詢衛福部次長林靜儀，但林靜儀的反應更是反彈，因此另尋人選。

周玉蔻今（27）日在臉書貼文寫道，林靜儀當初立委補選打敗顏寬恆雖然很辛苦，但也是窮全台洪荒之力幫助她上位的。包括她本人被顏寬恆的律師團，告了12個刑事案和1個民事案！最後全都勝訴。

周玉蔻。(圖/資料照)

周玉蔻批評，如果林靜儀是當了官後日子太爽了，官癮開懷拒絕再投入艱辛選戰，她個人是尊重的，但內心瞧不起！

