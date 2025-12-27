傳林靜儀「反彈拒絕」出戰南投縣長選舉...周玉蔻批「若官癮開懷拒再投入選戰」：個人尊重但內心瞧不起！

據揭露，黨主席賴清德針對南投縣長人選，前後徵詢過綠委羅美玲、衛福部次長林靜儀，皆被婉拒，然而傳出林靜儀展現出的意願較羅更為反彈。對此，資深媒體人周玉蔻批評，當初林靜儀立委補選打贏顏寬恒縱然辛苦，也是窮全台之力幫她上位，若林是當官後日子太爽，拒絕再投入艱辛選戰，她個人尊重，但「內心瞧不起」。

近日有媒體報導，民進黨可能將提名草屯子弟、新北市牙醫師公會第28屆理事長溫世政參選南投縣長，對抗國民黨南投縣長許淑華，不過先前賴清德就已先徵詢過兩名女將，但皆被婉拒。

對此，周玉蔻發文表示，林靜儀當初立委補選打敗顏寬恒雖然很辛苦，但也是窮全台洪荒之力幫助她上位的，包括自己被顏寬恒的律師團，告了12個刑事案和一個民事案，最後全都勝訴。



周玉蔻直言：「如果她是當了官後日子太爽了，官癮開懷拒絕再投入艱辛選戰，我個人是尊重的，但內心瞧不起！」



貼文下方有網友留言，「真的高下立判，蕭美琴投入花蓮基層，立委選舉多次。也曾經當選花蓮區域立委」；大甲鎮瀾宮信徒代表易錦隆也留言，「我也被告了12案全都不起訴」、「多人被告近50案」。

(圖片來源：林靜儀臉書、周玉蔻臉書)

